Депутат Тюменской облдумы просит проверить коммуниста из ХМАО из-за трюка с ножом и сыном

Депутат Тюменской областной думы и координатор ЛДПР в ХМАО Евгений Данников обратился в силовые структуры с просьбой проверить действия депутата думы Мегиона от КПРФ Виктора Макарова. Поводом стало видео, на котором политик во время трюка бросает нож в сторону сына. Об этом Данников сообщил в своем telegram-канале.
«Как человек, который позволяет себе такое, может представлять интересы жителей? Это полное моральное дно и абсолютная дискредитация статуса депутата», — заявил он. Данников также напомнил о скандале с другим коммунистом из Мегиона Халидом Таги-заде, который ранее говорил о «правах узбекского народа» на территорию Югры.
В разговоре с корреспондентом URA.RU Макаров пояснил, что занимается с детьми аутотренингом и владеет сертификатами Книги рекордов России и Книги рекордов Гиннеса. «Это было шесть лет назад, когда я только начинал этим заниматься. Нож был бутафорский, ролик снят для привлечения внимания телеканалов», — сказал депутат. Он добавил, что его дочь участвовала в шоу «Вундеркинды», а сам он заканчивал московскую школу гипноза Геннадия Гончарова.
