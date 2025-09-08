Депутат Тюменской облдумы просит проверить коммуниста из ХМАО из-за трюка с ножом и сыном

Силовиков просят проверить депутата из ХМАО на жестокое обращение с детьми
Депутат Тюменской облдумы просит силовиков проверить коммуниста из ХМАО из-за видео, где тот бросает нож в сына
Депутат Тюменской облдумы просит силовиков проверить коммуниста из ХМАО из-за видео, где тот бросает нож в сына

Депутат Тюменской областной думы и координатор ЛДПР в ХМАО Евгений Данников обратился в силовые структуры с просьбой проверить действия депутата думы Мегиона от КПРФ Виктора Макарова. Поводом стало видео, на котором политик во время трюка бросает нож в сторону сына. Об этом Данников сообщил в своем telegram-канале.

«Как человек, который позволяет себе такое, может представлять интересы жителей? Это полное моральное дно и абсолютная дискредитация статуса депутата», — заявил он. Данников также напомнил о скандале с другим коммунистом из Мегиона Халидом Таги-заде, который ранее говорил о «правах узбекского народа» на территорию Югры.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Макаров пояснил, что занимается с детьми аутотренингом и владеет сертификатами Книги рекордов России и Книги рекордов Гиннеса. «Это было шесть лет назад, когда я только начинал этим заниматься. Нож был бутафорский, ролик снят для привлечения внимания телеканалов», — сказал депутат. Он добавил, что его дочь участвовала в шоу «Вундеркинды», а сам он заканчивал московскую школу гипноза Геннадия Гончарова.

