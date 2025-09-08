Правительство расширит дальневосточную ипотеку на вторичный рынок жилья

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль исполнение президентского указания по расширению действия дальневосточной и арктической ипотеки на вторичное жилье в населенных пунктах, где отсутствуют новостройки. Об этом Мишустин сообщил на совещании с Хуснуллиным.
«Чтобы помочь с решением жилищного вопроса, усовершенствуем ипотечную программу, действующую для дальневосточников и в Арктике. Распространим ее на вторичный рынок в тех городах этих регионов, где пока не возводятся многоквартирные дома», — передает ТАСС слова главы кабмина.
Кроме того, Мишустин поручил обеспечить доступность ипотеки по льготной ставке 2% для многодетных семей, независимо от возраста родителей, а также для всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, проживающих на Дальнем Востоке и в Арктике. Он подчеркнул важность упрощения условий участия в программе для педагогов и больших семей, чтобы они могли быстрее улучшить свои жилищные условия.
Ранее российский президент Владимир Путин выступил с инициативой расширить программы дальневосточной и арктической ипотеки, распространив их на покупку жилья на вторичном рынке. Об этом глава государства заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума. Путин подчеркнул, что увеличение доступности ипотечных инструментов может стать дополнительной мерой, способствующей решению демографических задач в соответствующих регионах страны.
