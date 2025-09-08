Украина пытается скрыть число погибших иностранных наемников, уродуя их тела и изымая документы. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Количество погибших американских наемников установить достаточно сложно. Есть факты того, что максимально этих людей погибших стремятся либо полностью обезличить, оставив их без документов, без данных, по которым можно было бы его идентифицировать», — заявил Мирошник. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что именно такую установку имеют солдаты ВСУ.
Ранее американское издание New York Times сообщало о гибели не менее десяти иностранных наемников, в том числе граждан США, Колумбии, Дании и Тайваня, в результате удара по учебному лагерю ВСУ в Кировоградской области. Российские власти неоднократно заявляли о присутствии иностранных боевиков на территории Украины, а МИД РФ подчеркивал, что их участие закрепляет за западными странами статус стороны конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.