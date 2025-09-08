В Госдуме пригрозили «Яндексу» санкциями за рекламу букмекеров

Депутат Кирьянов: букмекерам необходимо размещать информацию о рисках
Букмекеры зачастую обходят нормы закона о рекламе, заявил Кирьянов
Букмекеры зачастую обходят нормы закона о рекламе, заявил Кирьянов

Букмекеров хотят обязать информировать о рисках участия в азартных играх онлайн и офлайн, а рекламные платформы — усилить самоцензуру. К такому выводу пришли участники общественной экспертизы нового законопроекта, итоги которой озвучил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов после заседания в Общественной палате РФ. В частности, рекламой букмекеров перенасыщены, например, браузеры, за что им могут грозить санкции.

«В России растет масштаб использования гражданами свободных денежных средств для участия в азартных играх через букмекеров. Люди очень часто воспринимают историю с рекламой как побуждение. И думают, что, если один раз не выиграл, то второй раз совершенно точно. Так не бывает. Поэтому обязанность букмекеров — размещать информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также обеспечивать доступ посетителям», — заявил Артем Кирьянов.

По словам депутата, ожидается, что такие меры поспособствуют повышению финансовой грамотности россиян и позволят им принимать более взвешенные решения. «Например, российские интернет-платформы — поисковые системы, их рекламные ресурсы, а также сервисы по заказу такси и доставки — сейчас перенасыщены рекламой букмекерских контор. При этом букмекеры зачастую обходят нормы закона о рекламе: они продвигают собственный бренд под видом рекламы спортивных мероприятий или используют легальные форматы рекламы лотерей, что создает правовые лазейки», — заявил Артем Кирьянов.

Авторы нового законопроекта уверены, что для решения этого вопроса необходима комплексная работа. То есть как информирование граждан в рамках законопроекта, так и усиление самостоятельной фильтрации, например, со стороны «Яндекса» и других IT-компаний. Это поможет разгрузить ресурс правительства РФ и привлекать Федеральную антимонопольную службу (ФАС) лишь для рассмотрения исключительных случаев обхода закона о рекламе.

