МВД предупредило о мошенниках, которые притворяются участковыми

МВД: мошенники выдают себя за сотрудников полиции и вымогают деньги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники дважды звонят жертвам, заявили в МВД
Мошенники дважды звонят жертвам, заявили в МВД Фото:

Мошенники разработали новую схему обмана, в которой представляются сотрудниками полиции, после чего вымогают деньги. Об этом заявили в УБК МВД России.

«В отдельных схемах злоумышленник звонит на домашний телефон жертвы и представляется сотрудником полиции (часто — участковым уполномоченным)», — заявило ведомство в telegram-канале. Также отмечается, что мошенники сообщают тревожную информацию о «выявлении группы мошенников» и пытаются втереться в доверие. Помимо этого, лжесотрудники полиции просят оставить их номер телефона.

Через некоторое время мошенники перезванивают снова, запугивая жертву ложными угрозами и вынуждают перевести деньги. Жертва перезванивает по оставленному номеру «полицейских», по которому ей дают четкие инструкции по «защите» денежных средств. По итогу деньги достаются мошенникам.

Ранее поступала информация о другой мошеннической схеме. Правонарушители выдают себя за представителей высших учебных заведений и предлагают обновление информации об образовании. В итоге мошенники получают доступ к «Госуслугам» через код из СМС. Об этом сообщили «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники разработали новую схему обмана, в которой представляются сотрудниками полиции, после чего вымогают деньги. Об этом заявили в УБК МВД России. «В отдельных схемах злоумышленник звонит на домашний телефон жертвы и представляется сотрудником полиции (часто — участковым уполномоченным)», — заявило ведомство в telegram-канале. Также отмечается, что мошенники сообщают тревожную информацию о «выявлении группы мошенников» и пытаются втереться в доверие. Помимо этого, лжесотрудники полиции просят оставить их номер телефона. Через некоторое время мошенники перезванивают снова, запугивая жертву ложными угрозами и вынуждают перевести деньги. Жертва перезванивает по оставленному номеру «полицейских», по которому ей дают четкие инструкции по «защите» денежных средств. По итогу деньги достаются мошенникам. Ранее поступала информация о другой мошеннической схеме. Правонарушители выдают себя за представителей высших учебных заведений и предлагают обновление информации об образовании. В итоге мошенники получают доступ к «Госуслугам» через код из СМС. Об этом сообщили «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...