МВД предупредило о мошенниках, которые притворяются участковыми

Мошенники разработали новую схему обмана, в которой представляются сотрудниками полиции, после чего вымогают деньги. Об этом заявили в УБК МВД России.
«В отдельных схемах злоумышленник звонит на домашний телефон жертвы и представляется сотрудником полиции (часто — участковым уполномоченным)», — заявило ведомство в telegram-канале. Также отмечается, что мошенники сообщают тревожную информацию о «выявлении группы мошенников» и пытаются втереться в доверие. Помимо этого, лжесотрудники полиции просят оставить их номер телефона.
Через некоторое время мошенники перезванивают снова, запугивая жертву ложными угрозами и вынуждают перевести деньги. Жертва перезванивает по оставленному номеру «полицейских», по которому ей дают четкие инструкции по «защите» денежных средств. По итогу деньги достаются мошенникам.
Ранее поступала информация о другой мошеннической схеме. Правонарушители выдают себя за представителей высших учебных заведений и предлагают обновление информации об образовании. В итоге мошенники получают доступ к «Госуслугам» через код из СМС. Об этом сообщили «Ридус».
