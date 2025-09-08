Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия премьеру Байру

За отставку Байры проголосовало 364 депутата, указано в материале
За отставку Байры проголосовало 364 депутата, указано в материале Фото:

Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Франции Франсуа Байру. Об этом пишут во французских СМИ.

«Национальное собрание большинством голосов проголосовало против премьерминистра», — указано в материале Le Parisien. Отмечается, что из 576 избирателей и 558 поданных голосов, против премьер-министра проголосовало 364 депутата. За вотум доверия проголосовали 194 депутата. Тем временем 15 депутатов воздержались.

Ранее прошла массовая демонстрация на улицах Парижа. Тогда участники выступали за отставку президента Франции Эмманюэля Макрона. Помимо этого лидер партии «Патриоты» разорвал флаг ЕС и через журналистов призвал премьер-министра Франции Байру уйти с поста.

