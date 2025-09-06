В Париже люди вышли на улицы с требованием прекратить поддержку Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди скандировали, что они устали от политики Франции по Украине
Люди скандировали, что они устали от политики Франции по Украине Фото:

В Париже прошла массовая демонстрация, участники которой выступали за отставку президента Франции Эмманюэля Макрона и прекращение финансирования Украины. Информацией о проходящей демонстрации поделился журналист на месте событий.

«Макрон, нам не нужна твоя война! Макрона в отставку!» — звучали лозунги, которые приводит корреспондент ТАСС.

Во время митинга лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на глазах многочисленной публики разорвал флаг Европейского союза. В этот момент Филиппо вместе со своими соратниками находился на платформе грузовика, который возглавлял колонну демонстрантов.

Ранее сообщалось, что левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует 23 сентября внести в парламент Франции предложение об отрешении президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщил лидер партии Жан-Люк Меланшон. Отмечается, что в 2024 году партия уже пыталась это сделать, но безуспешно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Париже прошла массовая демонстрация, участники которой выступали за отставку президента Франции Эмманюэля Макрона и прекращение финансирования Украины. Информацией о проходящей демонстрации поделился журналист на месте событий. «Макрон, нам не нужна твоя война! Макрона в отставку!» — звучали лозунги, которые приводит корреспондент ТАСС. Во время митинга лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на глазах многочисленной публики разорвал флаг Европейского союза. В этот момент Филиппо вместе со своими соратниками находился на платформе грузовика, который возглавлял колонну демонстрантов. Ранее сообщалось, что левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует 23 сентября внести в парламент Франции предложение об отрешении президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщил лидер партии Жан-Люк Меланшон. Отмечается, что в 2024 году партия уже пыталась это сделать, но безуспешно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...