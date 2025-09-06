В Париже люди вышли на улицы с требованием прекратить поддержку Украины

В Париже прошла массовая демонстрация, участники которой выступали за отставку президента Франции Эмманюэля Макрона и прекращение финансирования Украины. Информацией о проходящей демонстрации поделился журналист на месте событий.
«Макрон, нам не нужна твоя война! Макрона в отставку!» — звучали лозунги, которые приводит корреспондент ТАСС.
Во время митинга лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на глазах многочисленной публики разорвал флаг Европейского союза. В этот момент Филиппо вместе со своими соратниками находился на платформе грузовика, который возглавлял колонну демонстрантов.
Ранее сообщалось, что левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует 23 сентября внести в парламент Франции предложение об отрешении президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщил лидер партии Жан-Люк Меланшон. Отмечается, что в 2024 году партия уже пыталась это сделать, но безуспешно.
