Правительство Франции ушло в отставку после вотума недоверия: что это означает

Нижняя палата французского парламента — Национальное собрание — выразила недоверие правительству, возглавляемому Франсуа Байру. В результате этого решения кабинет министров был отправлен в отставку спустя чуть более восьми месяцев после начала работы. За вотум недоверия проголосовали 364 депутата, тогда как против выступили 194 парламентария. Для утверждения отставки было необходимо не менее 288 голосов из 577 возможных. Что означает отставка правительства Франции — в материале URA.RU.
Бог троицу любит: третий вотум стал последним
С инициативой вынесения вотума доверия кабинету министров выступил сам Байру, рассчитывая заручиться поддержкой депутатов на фоне продолжающегося кризиса, вызванного разногласиями по поводу бюджета на 2026 год. В условиях нарастающего госдолга правительство предложило сохранить на протяжении 2026 года действующие налоговые ставки, а также размеры соцвыплат и пенсий. Против подобного подхода выступили как представители левого альянса «Новый народный фронт» (NFP), так и ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Перед началом голосования Байру обратился к членам парламента с речью, подчеркнув историческую значимость принимаемого решения.
Политическая ситуация во Франции резко обострилась после того, как президент Эммануэль Макрон в июле 2024 года распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Это решение последовало за победой RN на выборах в Европарламент. Проведенные в два тура — 30 июня и 7 июля 2024 года — выборы завершились поражением союзников Макрона: первое место занял блок NFP.
Хотя партия Марин Ле Пен по итогам голосования заняла лишь третью позицию, она значительно увеличила свое представительство в парламенте — до 124 мест. Неформальное объединение центристских и реформаторских сил, поддерживающих Макрона, располагает примерно 200 мандатами, а блок NFP получил 192 места. В результате кабмин оказался в полной зависимости от оппозиционных партий. Стоит отметить, что ранее парламент уже дважды инициировал процедуру вотума недоверия Байру, однако правительству удавалось сохранить позиции, в том числе благодаря негласной поддержке ультраправых.
На этот раз Байру получить необходимую поддержку не удалось, и он повторил судьбу своего предшественника Мишеля Барнье, который также предлагал значительное сокращение расходов при формировании бюджета на 2025 год. Тогда речь шла о снижении затрат на 40 миллиардов евро и увеличении налоговой нагрузки для крупных компаний и состоятельных граждан, что должно было дополнительно принести казне 20 миллиардов евро. Эта инициатива привела к вотуму недоверия в декабре: предложение NFP было поддержано депутатами RN, что привело к отставке правительства.
Сентябрь гнева: Франция на пороге протестов
На фоне усиливающегося правительственного кризиса во Франции активизировались призывы к проведению антиправительственных акций и забастовок. Ряд профсоюзов объявил о намерении начать забастовки уже 10 сентября, при этом большинство объединений планируют организовать общенациональный день протеста 18 сентября.
Французский пасьянс: Макрон будет искать козырную карту
В связи с утратой парламентской поддержки кабинет Байру вынужден подать в отставку. Дальнейшие шаги будет определять президент Макрон, у которого есть возможность либо назначить нового главу правительства, либо объявить очередные досрочные парламентские выборы. В то же время представители левых сил уже заявили о нежелании сотрудничать с промакроновскими партиями, в отличие от ситуации во втором туре выборов 2024 года, когда стороны договорились не выставлять кандидатов от NFP в округах с более высокими шансами у представителей президентского альянса, и наоборот.
"Глава Пятой республики может распустить парламент в расчете заручиться на внеочередных выборах необходимым большинством, которое было потеряно в 2024 году. Если это получится, Макрону удастся купировать внутриполитический кризис. С другой стороны, гарантий нет. Последнее голосование показало, что уровень доверия к нему невысок..." — отметил руководитель сектора региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в беседе с РБК.
Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ и ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Алексей Чихачев подчеркнул, что проведение новых досрочных выборов невыгодно для Макрона. По мнению эксперта, вероятнее всего, президент попытается выиграть время и продолжит лавировать, не желая усугублять положение своих сторонников.
Чихачев также подчеркнул, что в условиях роста популярности правой оппозиции Макрон может прибегнуть к сценарию, который ранее реализовал социалист Франсуа Миттеран в конце 1980-х годов. По словам эксперта, тогда страна также переживала сложную экономическую ситуацию. Миттеран назначил премьер-министром представителя правых Жака Ширака, возложив на него ответственность за социально-экономические проблемы. В результате рейтинг Ширака снизился, и в 1988 году Миттеран успешно переизбрался. При этом Чихачев отмечает, что Макрон останется на своем посту до очередных президентских выборов 2027 года.
Согласно последнему опросу Le Figaro, уровень поддержки Макрона снизился до минимального значения с 2017 года и составляет 15%. Байру пользуется доверием 14% респондентов, тогда как лидер ультраправых Жордан Барделла, который уже несколько месяцев возглавляет рейтинг с поддержкой свыше 30%, за последний месяц значительно укрепил свои позиции.
Операция «Преемник»: кто придет на замену Байру
Макрон изначально поддержал инициативу Байру вынести на рассмотрение вопрос о вотуме доверия правительству и призвал депутатов оказать кабинету содействие в ходе голосования, назначенного на 8 сентября. Одновременно с этим глава государства проводил консультации с политическими союзниками, чтобы подготовиться к возможному неблагоприятному для премьер-министра исходу голосования. По информации Politico, Макрон намерен оперативно назначить нового главу правительства, чтобы не затягивать с этим вопросом — ожидается, что решение будет принято до 18 сентября, когда профсоюзы планируют проведение масштабных протестных акций.
Что касается возможной кандидатуры на пост нового премьер-министра, по мнению эксперта Тимофеева, Макрон будет отдавать предпочтение фигуре, способной находить компромиссы как с представителями правых, так и с левыми силами. Не исключено, что выбор может пасть на представителя республиканцев. D медиа уже обсуждалась кандидатура бывшего премьер-министра Эдуарда Филиппа. В то же время нельзя исключать и выдвижение умеренного социалиста — например, бывшего главы правительства Мануэля Вальса, который сейчас занимает пост министра по делам заморских территорий и поддерживает контакты с левым флангом, отметил аналитик.
Среди возможных претендентов на должность премьер-министра издание La Depeche называет председателя Нацсобрания Яэль Браун-Пиве (представитель блока Макрона), нынешнего еврокомиссара по промышленности Стефана Сежурне, а также экс-премьера Жана Кастекса. В числе кандидатов от левых журналисты выделяют 53-летнего Лорана Берже, возглавляющего Французскую демократическую конфедерацию труда (CFDT), председателя Счетной палаты Пьера Московиси и министра экономики Эрика Ломбарда. Не исключается возможность назначения на пост главы правительства кого-либо из действующих членов кабинета — в частности, такое предложение может быть сделано министру здравоохранения Катрин Вотрен, министру юстиции Жеральду Дарманену или министру вооруженных сил Себастьену Лекорню.
