08 сентября 2025

Где пройдут выборы в единый день голосования в ХМАО

Главные точки напряжения на выборах в ХМАО 14 сентября
Главные точки напряжения на выборах в ХМАО 14 сентября

В Единый день голосования, 14 сентября, югорчанам предстоит избрать 91 муниципального депутата и 7 глав поселений. В 2025 году выборы депутатов пройдут в думах Покачей, Радужного, Мегиона и Белоярского района. Также жители изберут мэров Леушей и Мулымьи (Кондинский район), Барсово и Сытомино (Сургутский район), Сорума (Белоярский район), Малого Атлыма (Октябрьский район), а в Советском пройдут выборы и мэра, и депутатов местной думы.

Советский район

Главная точка напряжения нынешней кампании. Здесь одновременно идут выборы главы города и депутатов думы. Советский традиционно остается одной из самых конфликтных территорий округа: сильное влияние оппозиционных партий. Помимо КППФ на этот раз на выборах выдвинулся целый десант представителей «Новых людей». Поэтому отмечается, что именно здесь возможны самые острые столкновения интересов.

Радужный

В городскую думу выдвинулось рекордное количество кандидатов по округу, сразу 87 человек. Как объясняет политолог Александр Безделов, это связано с «политической турбулентностью» после ухода прежнего мэра Натальи Гулиной. Партии рассчитывают расширить свое влияние, воспользовавшись периодом неопределенности.

Мегион

Территория с традиционно высокой активностью КПРФ. В этом году коммунистам пришлось привлекать кандидатов из соседних муниципалитетов. Дополнительный фактор напряженности — конфликты вокруг действующих депутатов, ставших фигурантами публичных скандалов. Эксперты считают, что в Мегионе противостояние между коммунистами и ЛДПР будет особенно заметным.

Малые территории

В Белоярском районе пройдут выборы депутатов районной думы и главы поселения Сорум. В Кондинском районе жители изберут мэров Леушей и Мулымьи, а также депутатов сельсовета Куминского. В Сургутском районе предстоит избрать глав Барсово и Сытомино, в Октябрьском — Малого Атлыма. На этих территориях кампания носит локальный характер, фавориты очевидны, и основной задачей остается обеспечение явки.

Общие тенденции

По данным Избиркома ХМАО, в кампании участвуют 349 кандидатов, из них 41 самовыдвиженец. Нынешние выборы называют одними из самых спокойных за последние годы. Но при этом наблюдатели фиксируют высокую конкуренцию в Советском, Радужном и Мегионе, где традиционно сильны оппозиционные партии и электоральные настроения менее предсказуемы.

