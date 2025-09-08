Россиян предупредили о штрафах за унесенное из леса на дачу дерево

Гражданам России запрещено выкапывать, повреждать или спиливать деревья в лесах для личных нужд, напомнила юрист по гражданским делам Алла Георгиева. По ее словам, такое действие считается административным правонарушением и влечет за собой штраф, а также изъятие незаконно добытого дерева и использованных для этого инструментов.
«Если человек решил пойти в лес и выкопать, повредить или спилить какое-либо дерево, это действие приравнивается к самовольному нанесению ущерба лесным насаждениям. Неважно, пусть молодое насаждение, пусть возрастное. Делать этого нельзя», — подчеркнула Георгиева в беседе с RT. Она добавила, что при фиксации подобного нарушения сотрудниками уполномоченных органов на виновного составляется протокол, а сам гражданин несет установленную законом ответственность.
Юрист уточнила, что для привлечения к административной ответственности нарушителю должно исполниться 16 лет. Штраф для физических лиц составляет от 3 до 4 тысяч рублей, при этом нарушенные деревья и инструменты забираются. Для должностных лиц сумма штрафа увеличивается до 20–40 тысяч рублей. Если виновным окажется юридическое лицо, организации грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. В частности, если сотрудник лесничества совершает такое нарушение при исполнении своих обязанностей, его также ждет повышенная мера ответственности.
В случае повторного нарушения или если действия повлекли крупный ущерб, возможна уголовная ответственность согласно действующему законодательству. По словам Георгиевой, надзор за соблюдением правил охраны лесов осуществляют лесничества и уполномоченные органы. Проверки на местах проводят регулярно, а граждан призывают обращаться в компетентные органы при выявлении нарушений в лесу.
