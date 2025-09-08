В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Срочная новость
В аэропорту Тамбов (Донское) введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об это сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Он отметил, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!