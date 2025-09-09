Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян: злоумышленники убеждают граждан потратить все свои накопления на приобретение дорогих ювелирных изделий, которые затем передают курьерам. Об этом сообщают СМИ.

Преступники выходят на связь с потенциальными жертвами, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РИА Новости. Под различными предлогами, в том числе ссылаясь на необходимость обезопасить сбережения, они склоняют людей собрать все имеющиеся средства. На эти деньги граждан вынуждают приобрести дорогостоящие ювелирные украшения.

После совершения покупки мошенники направляют к жертве курьера, который забирает приобретенные изделия. В дальнейшем злоумышленники прекращают какое-либо общение.

