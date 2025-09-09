Финансист-педофил Эпштейн хвастался, что получал от Трампа 22,5 тысячи долларов за актив

Неоднократно обвиненный в педофилии американский финансист Джеффри Эпштейн в своей книге поздравлений к 50-летию утверждал, что получил от нынешнего президента США Дональда Трампа 22,5 тысячи долларов за «полностью обесцененный» актив. Об этом свидетельствуют документы из архива комитета по надзору палаты представителей США. С ними ознакомились журналисты The Wall Street Journal.
«Комитет по надзору Палаты представителей опубликовал сотни страниц документов, полученных от наследников Эпштейна, включая отредактированную версию его „книги дней рождения“, предположительно подаренной покойному финансисту на 50-летие, с посланиями от высокопоставленных друзей. <...> Книга содержит <...> частично отредактированное изображение Эпштейна, держащего огромный чек с подписью „DJTRUMP“. Под этим изображением рукописное сообщение: „Джеффри демонстрирует ранние таланты с деньгами плюс женщинами! Продает Дональду Трампу „полностью обесцененный“ (описание закрыто черным прямоугольником — ред.) за 22500 долларов“, — передают журналисты.
Документы стали частью расследования палаты представителей по делам о возможных связях Эпштейна с политиками и бизнесменами США. Ранее также сообщалось, что Трамп подарил Эпштейну на день рождения рисунок с обнаженной женщиной и непристойной надписью. После того как это вскрылось, президент США пригрозил подать в суд на журналистов WSJ за клевету.
Джеффри Эпштейн обвинялся в растлении малолетних, а его связи с политиками и бизнесменами США расследуются с 2019 года после его задержания и последующей смерти в тюрьме. Комитет по надзору Конгресса ранее опубликовал десятки тысяч документов по делу, часть из которых была отредактирована для защиты жертв, а среди знакомых Эпштейна фигурировали Дональд Трамп и Билл Клинтон. Внимание к материалам о Джеффри Эпштейне вновь усилилось в 2025 году после того, как администрация Дональда Трампа не предоставила обещанные новые материалы по делу финансиста.
