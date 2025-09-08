В Долгодеревенском Челябинской области неизвестные осквернили Вечный огонь, приготовив на звезде яичницу. Об этом сообщают журналисты местного издания.
«В Долгодеревенском неизвестные осквернили Вечный огонь. На звезде, где горит Вечный огонь, неизвестные приготовили яичницу», — сообщает издание «Сосновская нива» в группе «ВКонтакте».
Вопиющий случай обнаружили сотрудники администрации во время планового обхода. Прокуратура проводит проверку.
Вечный огонь в Долгодеревенском появился в 2017 году. В 2020 году к объекту подвели газопровод. А 6 мая 2021 года в торжественной обстановке огонь зажгли участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов и глава района Евгений Ваганов.
В Миассе ранее подростки осквернили Вечный огонь, прыгая через него, поджигая цветы и кидаясь венками. Происшествием заинтересовался глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин.
Обновлено в 10:50 по уральскому времени:
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, заявление по данному факту зарегистрировано, проводится проверка. «По факту случившегося проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего и причастных личностей», — добавили в ведомстве.
