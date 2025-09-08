08 сентября 2025

В Екатеринбурге школьница «проиграла в лотерею» сотни тысяч рублей с карты отца

В Екатеринбурге мошенники обманули семиклассницу на 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Девочка была уверена, что выиграла в лотерее (архивное фото)
Девочка была уверена, что выиграла в лотерее (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя школьница доверилась мошенникам и перевела с карты отца более 300 тысяч рублей. Семиклассницу обманули, сказав, что она выиграла в лотерее одного из telegram-каналов 10 тысяч рублей, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Полиция проводит по нему необходимые следственно-оперативные мероприятия», — пояснили в ведомстве.

Школьница получила ссылку на розыгрыш от одноклассницы и решила испытать удачу. Вскоре ей поступило сообщение о выигрыше 10 тысяч рублей. «Директор бота», через которого проводилась лотерея, сказал девочке, что она не получит деньги из-за несовершеннолетия. Тогда ей предложили оформить перевод на карту отца и прислать коды из СМС для подтверждения операции.

После этого со счета отца списали 60 тысяч рублей. Вместе с этим был оформлен кредит на 264 тысячи рублей. Все деньги ушли мошенникам.

Ранее полицейские проводили беседу в школе, где учится девочка. Однако за лето знания о правилах безопасности у детей могли забыться. В связи с этим в первые учебные дни организованы массовые профилактические мероприятия в школах города.

© Служба новостей «URA.RU»
