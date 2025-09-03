Мошенники атакуют студентов из Екатеринбурга от имени проректоров

В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые пытаются обмануть студентов, маскируясь под проректоров и преподавателей. Об участившихся атаках предупредили в Уральском федеральном университете и Уральском государственном юридическом университете.
«Будьте внимательны! Мы все чаще получаем сообщения о том, что студентам пишут фейковые проректоры или сотрудники деканатов», — написали представители УрФУ в своем telegram-канале.
Студенты УрГЮУ столкнулись с подобными атаками мошенников, однако для них они представляются ректором или директорами. «Помните, что наши сотрудники не будут обращаться к вам непосредственно через личные сообщения», — предупредили в учреждении.
Чтобы избежать неприятностей, со всеми вопросами учащихся призвали обращаться в деканат. Вместе с этим отправителей подозрительных сообщений советуют сразу блокировать.
