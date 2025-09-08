08 сентября 2025

Задержанный на Рублевке свердловский авторитет собрался на СВО

Свердловский бизнесмен Горшунов, обвиненный в убийстве, собрался на СВО
О задержании Горшунова стало известно 26 апреля
Бывший участник екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергей Горшунов (связь с криминалом отрицает) собирается заключить контракт с Минобороны РФ и уехать на российскую спецоперацию на Украине. Об этом заявил его адвокат в Кировском райсуде, передает корреспондент URA.RU.

«Позвонил мне в выходные, сказал, что он заболел. Он сейчас в стационаре в Запорожской области. Он туда возил гуманитарную помощь. Он там собирается заключить контракт с МО РФ», — заявил адвокат.

Потерпевшие считают, что Горшунова нужно принудительно доставить в суд для разбирательства. «Его зря отпустили на подписку о невыезде», — заявил потерпевший Дмитрий Новик, бывший водитель олигарха Виктора Терняка.

Суд постановил, что Горшунова нужно принудительно доставить в суд. «Суду не представлены документы, что Горшунов находится в больнице. Нет документов из воинской части, что он собрался подписывать контракт», — объяснила судья.

О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики скрутили его в коттедже на московской Рублевке. Затем доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение в покушении на бизнесмена Виктора Терняка и убийстве головореза «центровых» Юрия Чуприянова. Сначала Сергея отправили в следственный изолятор, но позже он освободился оттуда. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU

