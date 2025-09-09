Более 50 тысяч военных ЕС и НАТО хотят отправить на Украину

Одесскую область планируют разместить американской эскадрилью
Одесскую область планируют разместить американской эскадрилью Фото:

Коалиция европейских стран и НАТО готовится разместить на территории Украины около 50 тысяч военных. Об этом пишет Mash. В планах — развертывание Forward Operating Site (FOS) в Киеве, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях, а также элитных подразделений и авиационных эскадрилий в ряде других регионов страны.

«Forward Operating Site (FOS) — немногочисленные воинские подразделения у линии разграничения, способные вступить в бой в случае необходимости. Планируются в Киеве, Житомирской области, Сумской области, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях», — сказано в сообщении telegram-канала. Также уточняется, что в Николаевской и Черновицкой областях планируется развернуть элитное спецподразделение Вооруженных сил Румынии DSPI, а в Одесской области — патрульную авиационную эскадрилью VP Fixed Wing Patrol Squadron, вероятно из состава ВМС США.

Кроме того, уточняется, что Land Force Command будет развернут в пригороде Киева. Целью создания такой инфраструктуры называют усиление военного присутствия и координацию действий в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее сообщалось, что Европа подготовила проект по развертыванию военных подразделений на украинской территории для обеспечения контроля над природными ресурсами и ключевыми стратегическими объектами. Соответствующие схемы были обнародованы российскими хакерами из группировки KillNett.

