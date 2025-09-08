Силуанов: челябинское «Южуралзолото» скоро продадут

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что челябинский холдинг «Южуралзолто группа компаний» (ЮГК) в ближайшее время продадут. Об этом руководитель заявил 9 сентября в Москве.
«Продажа золотодобытчика ЮГК планируется в ближайшее время», — сказал Силуанов. Об этом он заявил в эфире радиостанции РБК.
Чиновник ответил на вопрос о продаже. Он подтвердил планы по продаже госпакета акций до конца года. Холдинг суд национализировал 11 июля.
Вскоре после принятия решения в Советском райсуде Челябинска Силуанов сделал первое заявление о продаже. Он добавил тогда, что подобные действия государства направлены на то, чтобы активы продолжали работать и находили новых собственников.
Национализация холдинга ЮГК произошла в связи с деятельностью бывшего владельца Константина Струкова. Генпрокуратура РФ, обращаясь в суд, отметила, что топ-менеджер использовал свою должность вице-спикера заксобрания региона для лоббирования интересов бизнеса.
