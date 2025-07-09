Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Госдумы высказался о национализации золотодобывающей отрасли. По мнению министра, меры чрезвычайного характера, в том числе национализацию, вводить не надо. Видео с высказыванием министра опубликовал в соцсетях депутат Госдумы Станислав Наумов.
«Это частный бизнес, но он должен быть под контролем. Чтобы все налоговые обязательства выполнялись, чтобы деятельность была прозрачна, мы ввели электронную систему отслеживания. Дополнительно усиливаем контроль за добычей предприятий, усиливаем контроль за экспортом. Думаю, что не надо здесь какие-то меры чрезвычайного характера, национализацию вводить. Но контроль деятельности нужен, и он будет обеспечиваться», — заявил Силуанов.
Вопрос о национализации отрасли министру задал представитель ЛДПР, депутат Каплан Панеш. Название челябинской группы «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), одной из крупнейших в России, на встрече Силуанова с депутатами не звучало. Но именно ЮГК попадает под национализацию.
Национализацию активов ЮГК инициировала Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, глава холдинга Константин Струков развивал бизнес с использованием служебного положения. Струков несколько созывов избирался депутатом заксобрания Челябинской области. Иск об изъятии активов поступил в Советский районный суд Челябинска. На предварительном слушании по делу было решено провести процесс в закрытом режиме. Первое судебное заседание пройдет 10 июля.
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