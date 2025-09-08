08 сентября 2025

Екатеринбуржцы сэкономили почти десяток миллионов рублей на проезде

Екатеринбуржцы сэкономили около 8,5 млн рублей на проезде в транспорте
Скидка при оплате через СБП составляет девять рублей
В Екатеринбурге пассажиры сэкономили более 8,5 миллиона рублей на проезде в общественном транспорте, оплачивая его через систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«С 1 сентября по QR-коду через СБП проезд оплатили уже около миллиона жителей мегаполиса. Каждая транзакция для уральцев была дешевле на девять рублей», — пояснили там.

Скидку при оплате проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через СБП увеличили с четырех до девяти рублей с 1 сентября. Акция продлится до 31 декабря 2025 года включительно.

Ранее мэр Алексей Орлов подписал постановление о бесплатном проезде для школьников и студентов до 18 лет. Из него следует, что мера поддержки будет предоставляться бессрочно, а ученики должны иметь при себе документ о получении образования, тогда проехать они смогут бесплатно.

