Екатеринбуржцы сэкономили почти десяток миллионов рублей на проезде

В Екатеринбурге пассажиры сэкономили более 8,5 миллиона рублей на проезде в общественном транспорте, оплачивая его через систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«С 1 сентября по QR-коду через СБП проезд оплатили уже около миллиона жителей мегаполиса. Каждая транзакция для уральцев была дешевле на девять рублей», — пояснили там.
Скидку при оплате проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через СБП увеличили с четырех до девяти рублей с 1 сентября. Акция продлится до 31 декабря 2025 года включительно.
Ранее мэр Алексей Орлов подписал постановление о бесплатном проезде для школьников и студентов до 18 лет. Из него следует, что мера поддержки будет предоставляться бессрочно, а ученики должны иметь при себе документ о получении образования, тогда проехать они смогут бесплатно.
