В Екатеринбурге увеличат скидку на проезд в общественном транспорте

В Екатеринбурге и ряде других городов Свердловской области с 1 сентября скидку при оплате проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе по QR-коду или NFC увеличат с четырех до девяти рублей. Так, стоимость одной поездки составит 24 рубля, рассказали в пресс-службе мэрии.
«С 1 сентября по 31 декабря 2025 года жители Свердловской области, в том числе Екатеринбурга, смогут получать повышенную скидку в размере девяти рублей за каждую поездку», — следует из сообщения. Для этого оплатить проезд необходимо через систему быстрых платежей.
По словам врио губернатора Дениса Паслера, 27 августа власти подписали договор с Национальной системой платежных карт об увеличении скидки. «Наша задача — создавать условия, чтобы передвижение по городам и поселкам области становилось комфортнее для уральцев», — подчеркнул глава региона.
На данный момент скидка при оплате через СБП составляет четыре рубля. Акция действует с начала прошлого года. За первый квартал 2025-го с помощью этой скидки пассажиры сэкономили порядка 69 миллионов рублей.
