Теперь официально: проезд для школьников и студентов в Екатеринбурге сделали бесплатным

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о бесплатном проезде для всех учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. Действовать нововведение начнет с 1 сентября. Документ размещен на сайте мэрии.
«Постановляю предоставить лицам в возрасте от 7 до 18 лет (включительно), осваивающим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительную меру социальной поддержки в виде бесплатного проезда в наземном городском пассажирском транспорте общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус) на территории Екатеринбурга», — говорится в документе. Начнет действовать все с 1 сентября 2025 года. Представляться мера поддержки будет бессрочно.
Для бесплатного проезда юным екатеринбуржцам нужно будет иметь при себе подтверждающий документ о получении образования. В нем должно быть указано имя и фамилия школьника (студента), название учебной организации, дата выдачи справки и срок ее действия. Все должно быть заверено печатью и подписью.
Ранее врио свердловского губернатора Денис Паслер в ходе педагогического совещания обратился к Орлову с предложением сделать бесплатный проезд для школьников Екатеринбурга. Позже на коллегии в мэрии глава города объяснил, что коснется мера поддержки и студентов (до 18 лет). Далее будет решаться вопрос о бесплатном проезде и в метро. Пока для ребят с 7 до 18 лет будет действовать проездной билет, который будет стоить 200 рублей.
