Военнослужащий Вооруженных сил Украины Геннадий Скуридин, находящийся в плену, обратился к сослуживцам. Он призывает солдат сложить оружие и сдаться. Об этом URA.RU рассказали в Минобороны РФ.
«Кто не хочет быть двухсотым или без вести пропавшим, так как есть у нас такие, кто очень много времени уже не появлялся на связи, и его ждут родные. Не идите на войну. Сдайтесь или пойдите в СЗЧ, или куда-нибудь, но только не на войну. Хорошего ничего не ждет», — заявил Скуридин.
Военнопленный негативно оценил политику киевского режима. Он также прокомментировал перенос Дня победы в Украине с 9 на 8 мая: «Из-за прихоти олигархов, чтобы не было в один день с Россией».
Скуридин подчеркнул, что в плену к военнослужащим относятся нормально, и у них есть шанс выжить и вернуться домой. В Минобороны РФ сообщили, что принудительная мобилизация на Украине продолжается из-за больших потерь на линии боевого соприкосновения.
Ранее пленный рассказал, что тактика применения штурмовых подразделений в ВСУ «паскудная» и бессмысленная. Мобилизация проходит практически без отбора. Скуридин заявил, что командование использует солдат как живой щит.
