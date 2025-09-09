В Россию пытались провезти 300 кг наркотиков под видом молдовских яблок

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с ФСБ пресекли попытку ввоза в Россию 300 кг наркотических веществ, замаскированных под партию молдавских яблок. Об этом сообщают Федеральной таможенной службы.
«Ввоз 300 кг наркотиков из Республики Молдова пресекли сотрудники ГУБК ФТС России, Центральной оперативной и Северо-западной оперативной таможен совместно с ФСБ России», —говорится в официальном telegram-канале. Грузовой автомобиль с 21 тонной яблок был остановлен для досмотра в Подмосковье. В ходе проверки в полу полуприцепа обнаружили три тайника, из которых извлекли 106 полимерных брикетов с наркотиками.
Экспертиза установила, что в вакуумных упаковках находились наркотические средства синтетического и растительного происхождения: клефедрон, метадон и гашиш. Рыночная стоимость изъятого составляет около 250 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
