Сбежавший террорист из СИЗО в Екатеринбурге заметает следы. Фото

Пособника арестанта поймали в ночь на 8 сентября
Пособника арестанта поймали в ночь на 8 сентября
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

Сбежавший арестант из СИЗО-1 в Екатеринбурге Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) регулярно переодевается в целях конспирации. Новыми приметами зека с URA.RU поделились в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями. Имеется щетина», — следует из сообщения. Ранее сообщалось, что он может быть вооружен кухонным ножом.

Второго арестанта — Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — поймали в ночь на 8 сентября в 14 километрах от СИЗО-1. Предварительно, его считают организатором побега.

Парни попали под стражу весной 2023 года — после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к долгим тюремным срокам. В изоляторе, скорее всего, они ожидали этапирования. Ночью 1 сентября Черепанов и Корюков покинули стены учреждения и скрылись. Силовики объявили их в федеральный розыск. Сейчас ведется розыск второго беглеца. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

