Присутствие польских военных на Украине не требуется. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Александером Стуббом в Хельсинки.
«Присутствие Войска Польского на Украине, с моей точки зрения, исключено, в этом нет необходимости. Я не собираюсь давать свое согласие на отправку польских военных на Украину», — заявил польский президент. Трансляцию вел телеканал TVP Info.
Он добавил, что на данный момент не существует никаких конкретных заявлений от союзников Украины относительно направления военного контингента на ее территорию. По словам Навроцкого, если вопрос о направлении иностранных войск в зону конфликта и будет поднят, то в первую очередь это должны быть военные других стран — членов НАТО, но не государств восточного фланга альянса, к которым относится Польша. Президент также подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Киев дипломатически и гуманитарно в течение ближайших месяцев и лет, до наступления долгосрочного мира.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что появление войск НАТО на территории Украины станет основанием для их признания легитимными целями российской армии. Он отметил, что Москва всегда выступала против членства Украины в альянсе.
Одна из задач специальной военной операции, начатой 24 февраля 2022 года, заключалась в демилитаризации Украины, то есть предотвращении размещения на украинской территории вооруженных сил, представляющих угрозу для Российской Федерации. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вооруженное противостояние на Украине стало следствием агрессивных действий западных стран и невыполнения ими обещаний относительно нерасширения НАТО на восток.
