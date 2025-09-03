Путин: Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО

Москва всегда выступала против членства Украины в НАТО. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока», — подчеркнул Путин для журналистов. Он добавил, что этот вопрос остается одним из ключевых в диалоге России с западными странами и позиция России по данному вопросу неизменна на протяжении многих лет. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В настоящее время президент России находится с рабочим визитом в Китае, который идет с 31 августа по 3 сентября. Ранее началась итоговая пресс-конференция президента. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
В Китае Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц. После этого в Пекине прошли трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и Монголией. Также состоялась отдельная встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
