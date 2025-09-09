Россия отразила масштабную атаку ракет и снарядов HIMARS

Российские ПВО сбили пять зарядов американской системы HIMARS
Российские ПВО сбили пять зарядов американской системы HIMARS
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили массированную атаку крылатыми ракетами, снарядами HIMARS и беспилотниками на территорию страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — сообщается в сводке в telegram-канале Минобороны. Также было уничтожено пять снарядов американской системы HIMARS.

Минобороны России ранее сообщило об уничтожении 31 украинского дрона в ночь на 9 сентября. Дроны были сбиты в разных регионах: 15 — над Черным морем, 7 — в Белгородской области, 3 — в Курской, 2 — в Крыму, 2 — в Краснодарском крае, и по одному — в Тамбовской и Воронежской областях. По состоянию на июнь 2025 года, с начала спецоперации, ПВО уничтожило более 80 тысяч воздушных целей, включая 75 тысяч современных ракет и снарядов.

