Россия отразила масштабную атаку ракет и снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили массированную атаку крылатыми ракетами, снарядами HIMARS и беспилотниками на территорию страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — сообщается в сводке в telegram-канале Минобороны. Также было уничтожено пять снарядов американской системы HIMARS.
Минобороны России ранее сообщило об уничтожении 31 украинского дрона в ночь на 9 сентября. Дроны были сбиты в разных регионах: 15 — над Черным морем, 7 — в Белгородской области, 3 — в Курской, 2 — в Крыму, 2 — в Краснодарском крае, и по одному — в Тамбовской и Воронежской областях. По состоянию на июнь 2025 года, с начала спецоперации, ПВО уничтожило более 80 тысяч воздушных целей, включая 75 тысяч современных ракет и снарядов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.