Число погибших в Непале выросло

В Непале в результате беспорядков погибло 22 человека
Число погибших во время массовых протестов в Непале достигло 22 человек, после того как двое молодых участников демонстрации были застрелены полицией в районе Калимати в Катманду. Об этом сообщает издание IndiaToday.

«В разгар насилия в Катманду двое молодых протестующих были убиты в результате стрельбы полиции в Калимати», — пишет издание. Согласно заявлению полиции Катманду, сотрудники сил безопасности открыли огонь после того, как группа демонстрантов предположительно подожгла полицейское кольцо и напала на правоохранителей. В результате, число погибших увеличилось до 22.

Массовые протесты в Катманду начались после запрета популярных соцсетей и мессенджеров, что вызвало недовольство молодежи и требования реформ. На фоне акций, сопровождающихся столкновениями с полицией, были атакованы резиденции высших чиновников, введен комендантский час и зафиксированы многочисленные жертвы.

