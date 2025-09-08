В Нижневартовске (ХМАО) строительство бульвара возле Комсомольского озера должны закончить до конца сентября. Об этом сообщили в мэрии города.
«Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Подрядчик продолжает укладку тротуарной плитки, установку бордюрного камня, подготовку к озеленению территории, а также монтаж опор наружного освещения и светильников», — говорится на сайте администрации.
Среди прочего на бульваре обустроят пешеходные и велосипедные дорожки и площадки для настольного тенниса и шахматные столов. Строители расширят парковку и создадут условия для маломобильных жителей. Новая локация продлится от улицы Ленина до озера Комсомольского.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске показали Театр юного зрителя после реконструкции. В здании отремонтировали фасад и помещения.
