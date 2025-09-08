08 сентября 2025

В Нижневартовске назвали сроки завершения строительства нового бульвара. Фото

Строители завершают работы на Комсомольском бульваре в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бульвар в Нижневартовске должны сдать до конца сентября
Бульвар в Нижневартовске должны сдать до конца сентября Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) строительство бульвара возле Комсомольского озера должны закончить до конца сентября. Об этом сообщили в мэрии города.

«Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Подрядчик продолжает укладку тротуарной плитки, установку бордюрного камня, подготовку к озеленению территории, а также монтаж опор наружного освещения и светильников», — говорится на сайте администрации.

Среди прочего на бульваре обустроят пешеходные и велосипедные дорожки и площадки для настольного тенниса и шахматные столов. Строители расширят парковку и создадут условия для маломобильных жителей. Новая локация продлится от улицы Ленина до озера Комсомольского.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске показали Театр юного зрителя после реконструкции. В здании отремонтировали фасад и помещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) строительство бульвара возле Комсомольского озера должны закончить до конца сентября. Об этом сообщили в мэрии города. «Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Подрядчик продолжает укладку тротуарной плитки, установку бордюрного камня, подготовку к озеленению территории, а также монтаж опор наружного освещения и светильников», — говорится на сайте администрации. Среди прочего на бульваре обустроят пешеходные и велосипедные дорожки и площадки для настольного тенниса и шахматные столов. Строители расширят парковку и создадут условия для маломобильных жителей. Новая локация продлится от улицы Ленина до озера Комсомольского. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске показали Театр юного зрителя после реконструкции. В здании отремонтировали фасад и помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...