Стало известно, кто построит в Перми мост через Егошиху

АО «Уралмостострой» стало победителем конкурса на выполнение второго этапа строительства моста через реку Егошиху в Перми, реализуемого в рамках реконструкции улицы Революции. Согласно итогам торгов, при максимальной стоимости контракта в 1,8 млрд рублей, компания предложила выполнить работы за 1,7 млрд рублей.
«После завершения второго этапа общая протяженность моста достигнет 257 метров, а проезжая часть будет расширена с четырех до шести полос движения. Разработку проектной документации осуществило ООО „Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов“ из Перми. К выполнению строительных работ необходимо приступить 22 сентября 2025 года, а завершение объекта запланировано на 21 октября 2027 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Выбранный дорожный подрядчик занимает одну из ведущих позиций в регионе. Организация ранее одержала победу в конкурсе на строительство очистных сооружений на участке дороги «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара». Также компания выиграла тендеры на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми и строительство дороги «Углеуральская — 2-я Шоссейная — Локомотивная».
В настоящее время компания также занимается ремонтом старого моста через реку Чусовую в Перми, сумма контракта составляет 2,5 млрд рублей. В конце июля 2025 года URA.RU сообщало о том, что фирма выиграла конкурс на корректировку проекта и последующую реконструкцию аэропорта Большое Савино с общей стоимостью работ в 1,9 млрд рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!