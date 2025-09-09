Один из лидеров ХАМАС убит в результате израильского удара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несколько представителей ХАМАС погибли в результате атаки Израиля
Несколько представителей ХАМАС погибли в результате атаки Израиля Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Глава политического крыла ХАМАС Халиль аль-Хайя был убит в результате авиаудара в Дохе (Катар), сообщает израильское издание Mako. Целью атаки также стали другие представители движения — Халед Машаль и Захер Джабарин.

«Мы атаковали руководство террористической организации, ждем результатов атаки», — отметил анонимный израильский чиновник в комментарии изданию. По его словам, решение о проведении удара было принято после согласования между политическим руководством Израиля и силовыми структурами. В результате удара, как отмечается, был ликвидирован Халиль аль-Хайя.

Ранее израильские военные уже проводили авиаудары по лидерам других движений, в том числе по хуситам в Йемене, где, по данным СМИ, были ликвидированы начальник штаба и министр обороны организации. Хуситы и ХАМАС неоднократно наносили удары по территории Израиля, заявляя, что их атаки являются ответом на действия израильской армии в Газе и на Западном берегу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава политического крыла ХАМАС Халиль аль-Хайя был убит в результате авиаудара в Дохе (Катар), сообщает израильское издание Mako. Целью атаки также стали другие представители движения — Халед Машаль и Захер Джабарин. «Мы атаковали руководство террористической организации, ждем результатов атаки», — отметил анонимный израильский чиновник в комментарии изданию. По его словам, решение о проведении удара было принято после согласования между политическим руководством Израиля и силовыми структурами. В результате удара, как отмечается, был ликвидирован Халиль аль-Хайя. Ранее израильские военные уже проводили авиаудары по лидерам других движений, в том числе по хуситам в Йемене, где, по данным СМИ, были ликвидированы начальник штаба и министр обороны организации. Хуситы и ХАМАС неоднократно наносили удары по территории Израиля, заявляя, что их атаки являются ответом на действия израильской армии в Газе и на Западном берегу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...