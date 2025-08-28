Израиль заявил о гибели министра обороны и начальника штаба хуситов

Mako: главком и министр обороны хуситов могли погибнуть в Сане
Два высокопоставленных хусита, возможно, погибли в Сане
Два высокопоставленных хусита, возможно, погибли в Сане

Власти Израиля заявили о высокой вероятности гибели начальника штаба и министра обороны йеменского движения хуситов в результате серии авиаударов, нанесенных утром по жилому району столицы Йемена — Сане. Об этом сообщает израильский новостной портал Mako со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве.

«В Израиле крепнет уверенность в том, что начальник штаба и министр обороны хуситов были убиты сегодня (в четверг) в результате нападения в квартире в столице Сане . По всему городу было зафиксировано более 10 авиаударов, целью которых стала встреча высокопоставленных чиновников, собравшихся там и наблюдавших за выступлением лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси», — цитирует mako слова источника в военных структурах.

Ранее хуситы неоднократно наносили удары по территории Израиля, в том числе гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион и атаками беспилотников по ключевым объектам страны. Движение заявляло, что эти действия являются ответом на операции израильской армии в секторе Газа и на Западном берегу.

