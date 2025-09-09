Со вкусом земляники и ананаса: москвичи скупают самую дорогую ягоду в мире, растущую в ХМАО

Княженика, или «арктическая малина», стала деликатесом для состоятельных москвичей, которые заказывают ягоду с доставкой прямо из Югры по цене до 25 тысяч рублей за килограмм. Сезон сбора в округе завершен. Когда-то княженику подавали к столу монаршим особам, и сегодня она остается доступной лишь узкому кругу гурманов.
Где и за сколько купить царь-ягоду
По словам владельца торговой марки «Дикие угодья» Рената Талипова, княженику поставляют в основном представители коренных народов Севера. «Ягода не только редчайшая, но и краснокнижная. Ханты и манси имеют разрешение на сбор и продажу излишков. Но этого очень мало — максимум, что мы смогли купить в сезон за все время деятельности, это 50 килограммов», — отметил предприниматель. По ценности он сравнивает княженику с чёрной икрой или сосьвинской сельдью.
Собрать ягоду непросто: за один раз удаётся набрать не больше литра-двух, тогда как клюквы — до ста литров. Это напрямую влияет на цену «арктического чуда». В Югре килограмм княженики стоит от 15 тысяч рублей, в Москве — около 25 тысяч. В столицу ягоду доставляют напрямую из Сургута: сбор ведется под заказ, и продукт сразу отправляется рейсом в Москву. Основные покупатели — частные лица и рестораны. «У нас уже сформировался свой пул заказчиков, среди которых немало москвичей», — уточняет бизнесмен.
Арктическое чудо
Научное название растения — Rubus arcticus, что переводится как «арктическая малина». По легенде, свое название княженика получила из-за любви к ней дочерей князей. Ягода включена в Красную книгу. Внешне она напоминает малину, но вкус сочетает ноты земляники и ананаса. По данным специалистов, в России ежегодно собирают не более 500 килограммов княженики. В Югре растение встречается повсеместно, но плодоносит крайне редко.
«Княженика — это обычное растение для севера, одно из фоновых. В природе встречается в больших количествах, обычно неплохо цветет, но в редких случаях завязывает ягоды», — пояснил доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ Глеб Кукуричкин. Среди возможных причин редкого плодоношения эксперты называют недостаточность опыления.
Где искать «арктическую малину»
Княженика распространена в холодных и умеренных зонах Северного полушария. В Югре ее можно найти на юге Сургутского района, ближе к Томской области. «Наиболее характерные места — приречные березники, княженика легко переносит затопление весной. Чаще всего ягода плодоносит на хорошо освещенных луговинах», — добавил Кукуричкин. Лучше других места сбора знают ханты и манси. Именно представители коренных народов чаще всего становятся поставщиками этой уникальной ягоды на рынок.
Княженика на огороде
Некоторые садоводы в Югре выращивают «арктическую малину» на своих участках. Однако ягоды, полученные таким образом, в продажу не идут — на рынке можно встретить только саженцы по цене около 350 рублей за куст. При этом вкус культивированной ягоды отличается от дикой и, по мнению знатоков, не сравнится с той, что растёт в лесах округа.
