Путин приехал в Сириус

Президент России Владимир Путин прибыл на федеральную территорию Сириус в Краснодарском крае. Ожидается, что в ходе визита глава государства посетит научно-технологический университет «Сириус», включая его лабораторный комплекс, а также проведет встречу с молодыми учеными. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
