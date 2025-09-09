Президент России Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус» в Сочи, сообщили в Кремле. В ходе визита главе государства представили новейшее оборудование центра, предназначенное для исследований и разработок в области генетических технологий, медицины и биотехнологий.
«Комплекс оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве», — пишет telegram-канал Кремля. Сотрудники центра показали Путину новейшее медицинское оборудование и рассказали о его возможностях.
Лабораторный комплекс был открыт в сентябре 2022 года. За это время специалисты освоили десятки передовых методик, направленных на развитие отечественной науки и внедрение инновационных решений в ключевые отрасли. В числе задач центра — создание новых препаратов для лечения тяжелых заболеваний, изучение генетических особенностей человека и растений, а также внедрение современных биотехнологических процессов в сельское хозяйство и промышленность.
