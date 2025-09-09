Apple представила ультратонкие часы Watch Series 11 с 5G и функцией определения гипертонии

Apple представила новые смарт-часы Watch Series 11, которые стали самыми тонкими в линейке и получили поддержку 5G, а также функции определения высокого кровяного давления и признаков гипертонии. Об этом сообщили 9 сентября на официальной презентации компании на сайте Apple.
«Apple Watch Series 11 — самые тонкие и прочные часы в истории серии, они в два раза устойчивее к появлению царапин и впервые поддерживают 5G. В новых моделях реализован алгоритм для регулярного замера артериального давления и выявления признаков гипертонии», — говорится в заявлении Apple.
На сайте компании уточняется, что функция определения гипертонии работает на базе датчиков нового поколения и комплексного анализа пульса и давления пользователя. Новые возможности направлены на раннее выявление проблем со здоровьем.
Ранее на ежегодной сентябрьской презентации Apple анонсировала обновление сразу нескольких линеек устройств, включая новые модели iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 с поддержкой спутниковой связи и AirPods Pro 3 с датчиком пульса. Компания традиционно делает акцент на интеграции устройств и внедрении медицинских функций, чтобы укрепить позиции на рынке и поддерживать интерес пользователей к экосистеме Apple.
