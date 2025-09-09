Сборная Армении обыграла Ирландию в отборе на ЧМ-2026

Сборная Армении одержала победу над Ирландией со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Встреча прошла 9 сентября на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Хозяева поля обеспечили себе три очка и поднялись на вторую строчку группы F.
«Завершен матч второго тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Армении и Ирландии. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля», — об этом пишет сайт championat.com.
По сведениям издания, после этой встречи сборная Армении набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Ирландия с одним очком замыкает таблицу.
Как сообщало URA.RU ранее, группа F объединяет Португалию, Венгрию, Ирландию и Армению. Главные мировые соревнования по футболу состоятся на территории США, Мексики и Канады. Из Европы в финальный этап турнира квалифицируются 16 национальных команд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.