09 сентября 2025

Сборная Армении обыграла Ирландию в отборе на ЧМ-2026

Команда Армении одержала победу над Ирландией
Сборная Армении одержала победу над Ирландией со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Встреча прошла 9 сентября на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Хозяева поля обеспечили себе три очка и поднялись на вторую строчку группы F.

«Завершен матч второго тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Армении и Ирландии. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля», — об этом пишет сайт championat.com.

По сведениям издания, после этой встречи сборная Армении набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Ирландия с одним очком замыкает таблицу.

Как сообщало URA.RU ранее, группа F объединяет Португалию, Венгрию, Ирландию и Армению. Главные мировые соревнования по футболу состоятся на территории США, Мексики и Канады. Из Европы в финальный этап турнира квалифицируются 16 национальных команд.

