09 сентября 2025

Актер Збруев раскрыл причину падения в обморок на спектакле

ТАСС узнало о самочувствии Александра Збруева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Збруев опроверг слухи о своей госпитализации
Александр Збруев опроверг слухи о своей госпитализации Фото:

У народного артиста РСФСР Александра Збруева перед самым выходом на сцену 9 сентября поднялось давление и он смог принять участие в спектакле. Актер объяснил журналистам, что отказался от госпитализации и сейчас чувствует себя нормально.

«Да, поднялось давление <…>. В моем возрасте это случается — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — сказал Збруев в беседе с ТАСС. В данный момент артист находится дома.

Актер должен был принять участие в постановке «Вишневый сад» на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».  В учреждении сообщили, что роль исполнил другой артист. В ряде СМИ появилась версия про обморок.

В конце прошлого года Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. О проблемах с давлением было известно уже тогда. Позже он опроверг слухи о своей госпитализации, заявив, что часто посещает больницу из-за планового обследования, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У народного артиста РСФСР Александра Збруева перед самым выходом на сцену 9 сентября поднялось давление и он смог принять участие в спектакле. Актер объяснил журналистам, что отказался от госпитализации и сейчас чувствует себя нормально. «Да, поднялось давление <…>. В моем возрасте это случается — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — сказал Збруев в беседе с ТАСС. В данный момент артист находится дома. Актер должен был принять участие в постановке «Вишневый сад» на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».  В учреждении сообщили, что роль исполнил другой артист. В ряде СМИ появилась версия про обморок. В конце прошлого года Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. О проблемах с давлением было известно уже тогда. Позже он опроверг слухи о своей госпитализации, заявив, что часто посещает больницу из-за планового обследования, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...