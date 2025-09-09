09 сентября 2025

Свердловские геймеры оказались отрезаны от игр из-за сбоя Steam. Скрин

Сбои наблюдаются во многих регионах страны
В Свердловской области геймеры не могут зайти в популярные онлайн игры из-за сбоев в работе Steam. Читатели URA.RU жалуются на проблему работы Dota 2 и Counter-Strike 2. 

«Все упало, сервера не работают. Steam совсем не грузит», — поделился собеседник.

Больше всего жалоб от свердловчан направлены в сторону работы онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Следуя из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет ресурсов, сбои наблюдаются во многих регионах страны. Резкий всплеск жалоб произошел после 03:00.

Похожие проблемы с доступом к Steam и онлайн-играм уже фиксировались в конце августа 2025 года, когда пользователи из разных регионов, включая Свердловскую область, массово жаловались на невозможность войти в аккаунты и запустить такие игры, как Dota 2, Counter-Strike 2 и PUBG. Тогда пик обращений также был зафиксирован на сервисе Downdetector, что указывает на регулярный характер подобных сбоев.

Жалобы геймеров на работу Steam
Жалобы геймеров на работу Steam
Фото:

