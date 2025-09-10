В Киеве мобилизованных отпускают домой за взятку в 30 тысяч долларов

На Украине специалисты территориального центра комплектования (ТЦК — аналог российского военкомата) в жилом массиве Киева — ДВРЗ — отпускают домой силой мобилизованных бойцов за взятку. Сумма «откупных» от службы составляет 30 тысяч долларов, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
«Я вот сейчас написала заявление в ГБР (Государственное бюро расследований — прим. URA.RU). На днях <...> человека „упаковали“, привезли на ДВРЗ, а его родственникам приходит SMS с предложением выкупить, чтобы он оттуда вышел. <…> Это один человек, а вы представьте количество людей ежедневно», — отметила Скороход в беседе с украинской телеведущей. Видео выложено на youtube-канале журналистки.
Весной другой депутат Рады заявлял, что ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах до 2,1 млрд евро в год. Сами украинские боевики подтверждают расценки. По их словам, 30 тысяч долларов — это стоимость выхода из ТЦК на день. При этом никто не гарантирует, что завтра человека снова не поймают, пишет RT.
