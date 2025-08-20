Два повышения пенсий в 2026 году: как и когда изменятся выплаты

С 2026 года в России страховые пенсии начнут повышать по-новому — не один раз в январе, как раньше, а дважды в год. Первое повышение будет в феврале и учтет фактическую инфляцию за прошедший год, второе — в апреле, исходя из доходов Социального фонда. О том, как изменится порядок индексации пенсий уже в следующем году — в материале URA.RU.
Новая система индексации пенсий: что изменится в 2026 году
С 2026 года в России вводится новый подход к повышению страховых пенсий: теперь их будут индексировать дважды в год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
«Они будут увеличиваться дважды. С февраля по уровню инфляции за прошлый год. И с апреля по уровню роста доходов Социального фонда», — заявил Михаил Мишустин.
Как было раньше: индексация до 2026 года
До введения новой схемы в 2026 году индексация страховых пенсий проводилась один раз в год, как правило, с 1 января. Размер повышения заранее закладывался в федеральный бюджет, исходя из прогнозной инфляции, которую рассчитывало правительство. Однако на практике этот прогноз не всегда совпадал с реальной инфляцией, которую Росстат подводил позже — в конце января или даже в феврале.
Это приводило к тому, что пенсионеры начинали получать прибавку, которая оказывалась ниже фактической инфляции. В таких случаях государство принимало дополнительные решения: например, в 2025 году пенсии были повышены дважды — сначала в январе на 7,3%, а затем в феврале еще на 2,2%, чтобы «догнать» реальную инфляцию.
Как теперь будут индексировать пенсию
Теперь схема выглядит так. С 1 февраля пенсии будут повышаться с учетом реального уровня инфляции за предыдущий год — это даст точный и своевременный пересчет выплат. С 1 апреля будет проведена вторая индексация, основанная на уровне роста доходов инвестиционного портфеля Социального фонда. Такой способ позволяет корректировать пенсии не только на компенсацию инфляции, но и учитывать эффективность работы фонда, что потенциально делает систему более справедливой и доходной для пенсионеров.
Кроме того, до 2026 года работающие пенсионеры долгое время не получали индексацию — с 2016 по 2025 год включительно их пенсии не повышались. Только с января 2025 года эта норма была восстановлена, и индексация снова стала доступна для всех категорий пенсионеров.
Когда предложили повышать пенсии по-новому
Идея перейти к двухэтапной индексации страховых пенсий появилась в рамках работы правительства над стратегией повышения доходов граждан старшего возраста. Решение было закреплено в «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года».
Новый порядок предложили ввести, чтобы приблизить расчет пенсий к реальной экономической ситуации. Такой подход позволяет сделать систему более гибкой и справедливой, обеспечивая пенсионерам защиту от удорожания товаров и услуг и одновременно давая шанс на дополнительную прибавку при успешной работе фонда.
Как увеличится пенсия к 2026 году
В 2025 году средняя страховая пенсия в России составляла около 23 200 рублей. Эта сумма рассчитывалась исходя из данных Социального фонда и учитывала все виды страховых пенсий. В 2026 году ожидается рост средней пенсии примерно до 25000 рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин изданию NEWS.ru. Получается, прибавка составит около 1800 рублей или 8% по сравнению с предыдущим годом.
Нужно ли пенсионерам что-то делать для новой индексации
Все будущие индексации, как февральская, так и апрельская, будут происходить автоматически. Пенсионерам не придется подавать заявления или приносить документы в Социальный фонд — перерасчет назначается централизованно на основании официальных данных об инфляции и доходах фонда. Выплата проиндексированной суммы начнется в установленные даты, а если в момент индексации пенсионер уже получает пенсию, прибавка будет начислена вместе с очередной выплатой.
