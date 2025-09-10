В сувенирной лавке Белого дома появились монеты с Путиным

В Белом доме начали продавать монеты с изображением Трампа и Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные монеты с Путиным и Трампом появились в продаже в Вашингтоне
Памятные монеты с Путиным и Трампом появились в продаже в Вашингтоне Фото:

В сувенирной лавке при Белом доме в Вашингтоне поступила в продажу лимитированная коллекционная монета «Президенты Трамп и Путин». Об этом сообщает на сайте магазина сувениров White House Gift Shop.

Монета выпущена в рамках серии «Президенты в истории: США и Россия» и посвящена встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на мирных переговорах на Аляске. Стоимость одного экземпляра составляет 150 долларов, что эквивалентно примерно 15 тысячам рублей. В магазине подчеркнули, что каждая монета находится в специальном защитном пластиковом конверте и имеет уникальный серийный номер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сувенирной лавке при Белом доме в Вашингтоне поступила в продажу лимитированная коллекционная монета «Президенты Трамп и Путин». Об этом сообщает на сайте магазина сувениров White House Gift Shop. Монета выпущена в рамках серии «Президенты в истории: США и Россия» и посвящена встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на мирных переговорах на Аляске. Стоимость одного экземпляра составляет 150 долларов, что эквивалентно примерно 15 тысячам рублей. В магазине подчеркнули, что каждая монета находится в специальном защитном пластиковом конверте и имеет уникальный серийный номер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...