График вылета и прибытия бортов был скорректирован
Авиаперелет из Перми в Сочи утром 10 сентября отложили на два часа. Соответствующие изменения были внесены в расписание Большого Савино.
«Номер рейса: FV 6130, Пермь — Сочи. Авиакомпания „Россия“. Время вылета по расписанию: 06:40. Расчетное время: 08:05», — свидетельствует онлайн-табло.
Также в Перми с отставанием в час ожидают прибытия двух бортов из Сочи и Санкт-Петербурга. URA.RU рассказывало ранее, что в сочинской воздушной гавани массово задерживают рейсы. На момент публикации их насчитывалось свыше 17.
Остальные самолеты отправляют из Перми по расписанию
