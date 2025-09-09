09 сентября 2025

В пермском аэропорту на два часа задерживают перелет до Сочи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
График вылета и прибытия бортов был скорректирован
График вылета и прибытия бортов был скорректирован Фото:

Авиаперелет из Перми в Сочи утром 10 сентября отложили на два часа. Соответствующие изменения были внесены в расписание Большого Савино.

«Номер рейса: FV 6130, Пермь — Сочи. Авиакомпания „Россия“. Время вылета по расписанию: 06:40. Расчетное время: 08:05», — свидетельствует онлайн-табло.

Также в Перми с отставанием в час ожидают прибытия двух бортов из Сочи и Санкт-Петербурга. URA.RU рассказывало ранее, что в сочинской воздушной гавани массово задерживают рейсы. На момент публикации их насчитывалось свыше 17.

Остальные самолеты отправляют из Перми по расписанию
Остальные самолеты отправляют из Перми по расписанию
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиаперелет из Перми в Сочи утром 10 сентября отложили на два часа. Соответствующие изменения были внесены в расписание Большого Савино. «Номер рейса: FV 6130, Пермь — Сочи. Авиакомпания „Россия“. Время вылета по расписанию: 06:40. Расчетное время: 08:05», — свидетельствует онлайн-табло. Также в Перми с отставанием в час ожидают прибытия двух бортов из Сочи и Санкт-Петербурга. URA.RU рассказывало ранее, что в сочинской воздушной гавани массово задерживают рейсы. На момент публикации их насчитывалось свыше 17.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...