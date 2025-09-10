Аэропорт Сочи массово задерживает рейсы

В аэропорту Сочи задержаны 17 рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В сочинском аэропорту продолжаются массовые задержки
В сочинском аэропорту продолжаются массовые задержки Фото:

В сочинском международном аэропорту были задержаны более 17 рейсов на фоне введенных ограничительных мер. Об этом информирует онлайн-табло воздушной гавани.

«В настоящее время изменено расписание ряда авиаперелетов. В международном терминале задержано свыше 17 рейсов: вылет откладывается для пяти рейсов, еще 13 ожидают прибытия», — сообщили в аэропорту Сочи.

По данным, задержки авиарейсов затронули направления из Сургута, Челябинска, Москвы, а также ряда других городов России. В частности, пассажиры отложенного рейса Сочи — Санкт-Петербург на 12 часов продолжают ожидать посадки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сочинском международном аэропорту были задержаны более 17 рейсов на фоне введенных ограничительных мер. Об этом информирует онлайн-табло воздушной гавани. «В настоящее время изменено расписание ряда авиаперелетов. В международном терминале задержано свыше 17 рейсов: вылет откладывается для пяти рейсов, еще 13 ожидают прибытия», — сообщили в аэропорту Сочи. По данным, задержки авиарейсов затронули направления из Сургута, Челябинска, Москвы, а также ряда других городов России. В частности, пассажиры отложенного рейса Сочи — Санкт-Петербург на 12 часов продолжают ожидать посадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...