Аэропорт Сочи массово задерживает рейсы

В сочинском международном аэропорту были задержаны более 17 рейсов на фоне введенных ограничительных мер. Об этом информирует онлайн-табло воздушной гавани.
«В настоящее время изменено расписание ряда авиаперелетов. В международном терминале задержано свыше 17 рейсов: вылет откладывается для пяти рейсов, еще 13 ожидают прибытия», — сообщили в аэропорту Сочи.
По данным, задержки авиарейсов затронули направления из Сургута, Челябинска, Москвы, а также ряда других городов России. В частности, пассажиры отложенного рейса Сочи — Санкт-Петербург на 12 часов продолжают ожидать посадки.
