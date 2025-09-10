Кадыров рассказал о работе войск на 14 направлениях

Кадыров: «Ахмат» работает на 14 направлениях в зоне СВО
Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» работают на 14 направлениях фронта СВО, отметил Рамзан Кадыров
Чеченский спецназ «Ахмат» действует на 14 направлениях в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с журналистами. Он подчеркнул, что получает доклады о работе подразделения дважды в день, а при экстренных ситуациях командиры могут связаться с ним в любое время суток.

«Спецназ „Ахмат“ сейчас находится на 14 разных направлениях. В том числе и в новых регионах. Это важные города, объекты, приграничные участки», — подчеркнул Кадыров в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что лично контролирует обстановку и взаимодействует с командирами на постоянной основе. Ему докладывают о произошедшем на фронте дважды в день.

Он также пояснил, что основные вопросы снабжения и обеспечения решаются региональным штабом по проведению СВО под руководством Магомеда Даудова. Глава Чечни добавил, что спецназ «Ахмат» остается многонациональным подразделением: туда принимают добровольцев со всей России без каких-либо ограничений по национальному признаку. Причем один из командиров в спецназе «Ахмат» — украинец. 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал об успешных действиях спецназа «Ахмат» на харьковском направлении, где бойцы группы «Канады» уничтожили технику и склад боеприпасов ВСУ в районе Амбарного. По его словам, российские подразделения регулярно пресекают попытки украинских военных укрепить позиции на этом и других фронтовых участках. Ранее «Ахмат» завершил зачистку Серебрянского лесничества в ЛНР, передает «Ридус».

