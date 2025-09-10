Гусев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Воронежскую область

Гусев: дроны ВСУ повредили несколько построек в Воронежской области
Дроны ВСУ повредили несколько объектов в Воронежской области, никто не пострадал, отметил губернатор
Дроны ВСУ повредили несколько объектов в Воронежской области, никто не пострадал, отметил губернатор
В результате атаки беспилотников на Воронежскую область в нескольких районах были повреждены фасады жилых зданий. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

«Пострадавших нет. В одном из районов обломки повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что угроза для жителей региона полностью ликвидирована. Всего дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили более 10 БПЛА в Воронеже, Борисоглебске и еще четырех районах области. 

В августе 2024 года Воронежская область уже подвергалась атакам беспилотников, в результате которых были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и произошли возгорания. Тогда также сообщалось о раненом и задержках в движении поездов из-за повреждения линии электропередачи. Власти региона регулярно информируют о работе ПВО и введении режима опасности воздушной атаки. Также минувшей ночью сообщалось о массовой атаке дронов ВСУ по России. 

