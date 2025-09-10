Сальдо рассказал, какие украинцы рассказывают страшилки жителям Херсонской области

Украинские военные запугивают жителей Херсона рассказами о возвращении России и призывают их покинуть город, используя при этом манипулятивные методы воздействия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума-2025. По его словам, жителям говорят, мол, если те не эвакуируются, то потом их не признают частью России.
«Они (ВСУ) говорят оставшимся в Херсоне жителям, что вам нужно уезжать, потому что русские вернутся, и вы останетесь людьми второго сорта, потому что вы не эвакуировались. Вам не выдадут паспорта, вас не признают. То есть, вот такая, знаете, изощренная манипуляционная политика идет там», — уточнил губернатор в беседе с РИА Новости.
Сальдо отметил, что несмотря на давление со стороны киевских властей и угрозы украинских военных, значительная часть населения продолжает оставаться в городе, ожидая возможного возвращения Херсона под контроль России. По его данным, сейчас в Херсоне проживает около 50 тысяч человек из некогда 350 тысяч.
Глава региона также напомнил, что по итогам референдума в сентябре 2022 года Херсонская область вошла в состав Российской Федерации, однако украинская сторона не признает результаты голосования и продолжает наносить удары по территории области. В настоящее время под контролем России находится примерно 75% региона, а сам город Херсон и прилегающие к нему территории на правом берегу Днепра удерживаются Вооруженными силами Украины.
Ранее Владимир Сальдо сообщал, что украинские военные усиливают оборону Херсона и устанавливают антидроновые сети на основных выездах из города, чтобы обеспечить себе безопасный отход в случае наступления российских войск. Западные эксперты также отмечали, что ВСУ могут покинуть Херсон из-за нехватки ресурсов для обороны, а укрепления не гарантируют долгосрочной защиты.
