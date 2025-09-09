В челябинском районе начинается отопительный сезон

В Кусинском районе (Челябинская область) в ночь с 10 на 11 сентября стартует отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава района Юрий Лысяков.
«Установить начало отопительного сезона в Кусинском муниципальном районе с 00:00 часов 11 сентября. Руководителям организаций, обеспечивающих теплом объекты социальной сферы, руководителям управляющих компаний подать тепло на объекты с 11 сентября согласно актам готовности», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации.
В прошлые годы отопительный сезон в Кусе начинался еще раньше. Так, в 2015 году он стартовал 1 сентября, а в 2021 году — 9 сентября. Тепло будет подаваться в соответствии с согласованным графиком.
Ранее было объявлено о сроках начала отопительного сезона в Копейске. В соцобъекты тепло начнут подавать 27 сентября, в жилые дома — 29 сентября. В социальные объекты Челябинска тепло будут давать до старта отопительного сезона, по заявке руководителей учреждений и организаций.
